/649253/من-الأهلي-للعالمية-كل-ماتريد-معرفته-عن-علي-زين

توج علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد منذ أيام بلقب كأس سوبر كتالونيا مع برشلونة امام غريمة بعد الانتصار على نادي جرانوليريس بنتيجة 36-26 وذلك بعد أيام قليلة من التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مسيرة اللاعب:

-هو لاعب كرة يد، من مصر، ولد في مصر

-شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، يلعب كظهير

-بدأ لعب كرة اليد في النادي الأهلي المصري في عمر الست سنوات وتدرج في المراحل العمرية وشارك في دورة البحر المتوسط ثم ، فيما انضم لمنتخب الناشئين ثم الشباب وضمه جمال شمس مع المنتخب الوطني لكرة اليد الأول عام 2009 وحافظ على تواجده في صفوف الفريق، ثم انتقل إلي النادي الاهلي، وبعدها خاض عدد محطات احترافية حيث اخرها إلي فريق برشلونة الأسباني 2021.

الجدير بالذكر أن أعلن نادي برشلونة الأسباني تعافي لاعب الفريق المصري علي زين من الإصابة وجاهزيته للمشاركة مع الفريق في كأس السوبر الإسباني لكرة اليد.

وكان علي زين قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في 2020، والتي حرمته من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إسبانيا.

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعب منتخب مصر لكرة اليد علي زين، والوافد الجديد على الفريق الكتالوني، عن انطلاقة الموسم الجديد.

حيث لن يتمكن اللاعب باللحاق باستعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة مدربه نتونيو كارلوس أورتيجا، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في 2020، والتي حرمته من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إسبانيا.

علي زين يغيب شهرا عن برشلونة

وبحسب بيان برشلونة عبر موقعه الرسمي، فإن أورتيجا لن يتمكن من الاعتماد على علي زين في الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك بعد إصابته في اليد اليمنى خلال مباراة نصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام منتخب فرنسا.

وأضاف: “علي زين يعاني من كسر المشط الثاني لليد اليمنى، حيث يحتاج ما يقرب من 4 أسابيع من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب”.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.