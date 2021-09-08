/649256/منتخب-الصالات-في-ليتوانيا-اليوم-للمشاركة-في-كأس-العالم-تفاصيل

غادرت القاهرة فجر اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات في طريقها إلى مدينة فلنيوس بليتوانيا حيث تقام مباريات المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم التي تقام بثلاثة مدن ليتوانية خلال الفترة من 12 سبتمبر الحالي حتى 3 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات أوزبكستان وجواتيمالا وروسيا .

ويبدأ المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة روسيا يوم 12 سبتمبر ثم جواتيمالا 15 سبتمبر ، ويختتم مبارياته بالمجموعة أمام أوزبكستان يوم 18 سبتمبر.

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بتوجيه الدعوة لأندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي اليوم إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية ال18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي ، فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر.

مباريات كأس مصر والسوبر المحلي

وتقام مباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.