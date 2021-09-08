/649257/المستشار-حنفي-جبالي-يلتقي رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

دوت الخليج

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على دور الإتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار البرلماني العالمي، مؤكداً على أن التواجد البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد، ومضيفاً أن مجلس النواب المصري يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يُعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.

من جانبه، أكد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على سعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد البرلماني الدولي.