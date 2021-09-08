إنفوجرافيك.. الوزراء: مصر خالية من الأمية بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدا بعنوان "مصر خالية من الأمية بحلول 2030"، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية.





ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار "محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية".

ورصد الإنفوجرافيك أرقاما عالمية فى ملف محو الأمية منها: تأثر 1.09 مليار طالب سلبا وتعطله عن التعليم، نتيجة لإغلاق المدارس خلال المرحلة الأولى من تفشى فيروس كورونا. ومحليا؛ وصلت نسبة الأمية فى مصر وفقا لتعداد 2017 إلى 25.8%؛ ولذا وضعت الحكومة خطتها فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى البلاد، لتقليص تلك النسبة 2022/2021 لتصل إلى 17.5%. وقد نجحت مصر فى محو أمية 4.10 آلاف شخص من إجمالى عدد الأميين خلال 2021/2020.

وتبذل مصر جهودا حثيثة فى ملف محو الأمية؛ وذلك من خلال: استثمار شباب الجامعات بالتعاون مع الجهات المختصة، والنجاح فى تحرير 123 ألف شخص من الأمية حتى الآن، وتدريب 58.147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار، كما أعدت الهيئة العامة لتعليم الكبار منهجا يلائم ذوى القدرات الخاصة "نتعلم لنكون" والتدريب عليه وفتح فصول خاصة لهم.

وإتاحة فرص عمل لشباب الخريجين فى مشروعات وبرامج محو الأمية "بنظام التعاقد الحر"، والتوعية الإعلامية لمحو الأمية، من خلال قوافل ولقاءات إعلامية، وبرامج تلفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة بلا أمية" فى يوليو 2020 بالقرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فى 143 قرية ضمن 11 محافظة.

وانعكس ذلك فى الإشادات والتقديرات الدولية للجهود المصرية المبذولة والإنجازات المتحققة للارتقاء بحياة الإنسان المصرى وعقله ومستقبله، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية فى هذا الشأن، فاستحقت مصر أن تفوز بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021 عن تجربة جامعة عين شمس بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت بالمناطق الريفية.

وقد نفذت الجامعة برنامجا يشجع على محو أمية الكبار، خاصة فى المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولا سيما الفتيات والنساء؛ ما شجع الحكومة المصرية للإعلان عن تخطيطها لإطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة"، بما يسهم بشكل أسرع فى خفض نسب الأمية والارتقاء بأبنائها فى مختلف محافظات الجمهورية.