رئيس فريق العمال بالمؤتمر: شرف لأطراف الإنتاج الثلاث رعاية الرئيس السيسي وتوجيه...

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ورئيس مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ 47 ، لليوم الرابع علي التوالي، في ختام أعماله اليوم الأربعاء، خلال الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر الجاري، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود ، و 186 أعضاء الوفود الحكومية ، و 61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال ، و123 أعضاء وفود العمال .

وقال ناصر عبد العزيز الجريد رئيس فريق العمال: في ختام أعمال المؤتمر : بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن فريق العمال أتشرف بتقديم جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تكرمه برعاية الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، وتفضله بتوجيه كلمة مسجلة لمؤتمرنا العام.

وأكد الجريد أن هذا بحد ذاته شرف عظيم لأطراف الإنتاج الثلاث في الوطن العربي، يعكس مدى اهتمام مصر قيادة وحكومة بدعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلي أن الشكر موصول لوزير القوى العاملة رئيس المؤتمر محمد سعفان على حسن إدارته وحكمته المتميزة والتي أتاحت فرص الحوار الاجتماعي الهادف والبناء بين الفرقاء الثلاث، متمنين لمصر أرض الكنانة مزيداً من التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتطوير.

وقال : "يسعدني أن أهنئ فايز علي المطيري على النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر بفضل جهوده المبذولة مع فريق عمله في الإعداد والتحضير المتميز، وأقدر الاستعدادات والتدابير المسبقة التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة وسلامة جميع أعضاء المؤتمر، مشيداً بما حققته المنظمة في عهده من إنجازات وتطور فني وتقني لمسناه بوضوح في الأنشطة المقدمة خلال العامين المنصرمين، فتجاوزت المنظمة بفضله كل العراقيل والصعوبات، وحافظت على استمرارية العمل والعطاء، وإيجاد آليات العمل المناسبة للتكيف مع الوضع الجديد جراء جائحة كورونا، وتقديم الدعم الفني لأطراف الإنتاج الثلاث من دراسات وتقارير وأدلة استرشادية ودورات تدريبية وورش عمل لاقت صدى واسعاً في الدول العربية، متمنين له دوام التوفيق والسداد لتبقى منظمة العمل العربية أيقونة منظمات العمل العربي المشترك.

وأضاف قائلا : إن فريق العمال يثمن ما جاء في تقرير المدير العام الذي كان محور نقاشات المؤتمر "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة .. الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، حيث سعى من خلال هذا التقرير إلى دعم متخذي القرار وأطراف الإنتاج الثلاث في الدول العربية؛ لتهيئة بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من تعزيز قدرتها على الصمود، وسد الثغرات المهارية لدى الشباب وإصلاح الأنظمة التعليمية، وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية، كما أكد التقرير على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع قيام العناقيد الصناعية العربية والتي كشفت الجائحة مدى أهميتها في تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الأزمات، وقدرتها على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العربي الأكثر تأثرا بالجائحة.

وأشاد فريق العمال بالبند الفني الخاص بأثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل حيث لامس التغيرات الحاصلة في بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا.

كما ثمن فريق العمال على ما جاء في البند التاسع "متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل" فالفرصة اليوم سانحة لإعادة بناء اقتصاد أكثر خضرة، والعمل معاً لتحفيز المزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، ورأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي.

وقدم الجريد باسم فريق العمال جزيل الشكر والعرفان للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وفريق العمل المعاون له، على حسن إعداد التقرير والبنود الفنية والتي تمثل مواضيعها جوهر اهتمامات فريق العمال في الوقت الراهن.

وقال لقد تابع فريق العمال باهتمام بالغ أعمال لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، ويناشد من خلالها الدول العربية متابعة التصديق على اتفاقيات العمل العربية فنحن اليوم في ظل هذه الظروف في أمس الحاجة للحفاظ على مكتسباتنا من خلال صياغة وتطوير قوانين وتشريعات محكمة تحفظ حقوق عمالنا وترسم خارطة طريق ملائمة لاحتياجات المرحلة المقبلة.

ودعم الجريد باسم فريق العمال ، عقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بالتنسيق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ووزارة العمل الفلسطينية.

وقدم التهاني للذين نالوا ثقة أعضاء المؤتمر، وتم انتخابهم ضمن تشكيل الهيئات الدستورية واللجان النظامية في منظمة العمل العربية متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

كما قدم رئيس فريق العمال الشكر الجزيل لمصرنا الحبيبة على احتضانها ورعايتها وترأسها لمؤتمر العمل العربي، والشكر موصول لأطراف الإنتاج الثلاثة في مصر على كل ما قدموه من تسهيلات من أجل إنجاح أعمال المؤتمر، وخص بالذكر اتحاد عمال مصر على حفاوة الاستقبال والكرم وحسن الضيافة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لفريق العمل لأداء مهامه على أكمل وجه.

كما قدم الشكر لممثل سكرتير عام المؤتمر وأعضاء سكرتارية الفريق على ما بذلوه من جهد لتسهيل أعماله، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي.