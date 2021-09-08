التعليم العالي : دليل إرشادي لمساعدة طلاب المرحلتين الأولى والثانية في تقليل...

وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة الإرشادات والمعلومات والقواعد المرتبطة بمرحلة التحويلات لتقليل اغتراب الطلاب، والتي تتم من خلال موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التحويلات لتقليل اغتراب الطلاب، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

وأشار ا. السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أن مرحلة التحويلات لتقليل الاغتراب مُتاحة حاليًا لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، حيث أن التحويلات ستتم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg وذلك في حدود النسبة المقررة 10% ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة لهذا الشأن.