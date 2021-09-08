تأييد قرار التحفظ على أموال علاء حسانين "نائب العفاريت" بقضية الآثار الكبرى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بمنع كلا ًمن علاء محمد حسانين محمد، والمعروف إعلامياً بنائب الجن، وزوجته هناء محمد خليفة عبد الراضى وابنهما القاصر يوسف علاء، من التصرف فى أموالهم في قضية "الآثار الكبرى".
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت أيضا اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.
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