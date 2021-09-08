/649276/جهاز-تنمية-القاهرة-الجديدة-يسترد-11-وحدة-سكنية-مخالفة-بالتجمع-الخامس

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن هناك حملة جديدة أسفرت عن سحب واسترداد 11 وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس مخالفة لتغير النشاط.

دوت الخليج

وصرح غنيم أن الوحدات المخالفة لتغيير النشاط تحولت لـ 26 محلاً مخالفاً للقانون، مضيفاً أنه تم تنفيذ قرارات السحب والاسترداد وغلق جميع المحال المخالفة، وذلك استكمالا لحملات إزالة المخالفات بالأحياء المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

11 وحدة سكنية مخالفة بالتجمع الخامس

وقال المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم استرداد نحو 76 وحدة سكنية ، تم تحويلها لمحال تجارية حتي الأن، بما يعادل حوالى 200 محل بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ باقى القرارات لسحب جميع الوحدات المخالفة المتبقية خلال الأيام المقبلة، والتى يصل عددها لحوالى 64 وحدة.