والدة الطالبة منة الله هشام لـ دوت الخليج:«بنتي قالتلي أنا خلاص ميتة.. واستجابة الرئيس السيسي أعادت لها الحياة»

/649268/والدة-الطالبة-منة-الله-هشام-لـ-تحيا-مصربنتي-قالتلي-أنا-خلاص-ميتة-واستجابة-الرئيس-السيسي-أعادت-لها-الحياة

أكدت والدة الطالبة منة الله هشام والتي أشتهرت إعلاميا بقتاة «حادث أسيوط» أن استجابة الرئيس السيسي لطلب الانتقال لمستشفى الجلاء العسكري كانت بمثابة حياة جديدة لنجلتها التي توقعت وفاتها أمس بسبب المعاناة، مشيرة أن لم تتوقع تلك الإستجابة بشكل مباشر من الرئيس السيسي الذي أثبت أن صوت العامة مسموع وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج.

والدة الطالبة منة الله هشام تتحدث عن استجابة الرئيس

قالت والدة الطالبة : " استجابة الرئيس كانت بمثابة بداية جديدة وحياة جديدة لبنتي، وتم نقلنا لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس السيسي".

وواصلت : " تم نقل بنتي لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة في عربية اسعاف مجهزة تجهيز كامل بكل الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة بعد إبلاغنا من الجهات المختصة بتوجيهات الرئيس السيسي".

والدة طالبة حادث أسيوط تتحدث عن معاناة بنتها

وتابعت : " بنتي بالأمس كانت على وشك الدخول في عملية جديدة لإزالة بعض المناطق بسبب الغرغرينا، وقالتلي أنا تعبتك ياماما وأنا كدة خلاص ميتة، لكن توجيهات الرئيس أعادت الحياة لها من جديد".

وأختتمت: " لم أتوقع إستجابة الرئيس السيسي للإستغاثة، وبعض الأهالي أبلغونا أن صوتنا لن يصل، لكن وجدنا رئيس ينظر لعامة الشعب وسعيدة بتلك التوجهيات وشكرا لأي شخص ساهم في وصولنا لتلك المرحلة".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السیسی وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الاعدادي البالغة من العمر ١٤ عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية لفتاة أسيوط منة الله هشام

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ان البشرية في وقتنا الحالى تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، أن ذلك يشكل وعيا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد أضحى التعافى الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في الفترة الراهنة ، وهنا يجب الا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تاثرت بشدة من جراء جائحة كورونا الأمر الذى قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافى الأخضر وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية في تحقيق الأهداف المنشودة للاجندة الطموحة.