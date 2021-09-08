/649259/التحفظ-على-أموال-نائب-العفاريت-وزوجته-وأولاده--بـ-الآثار-الكبرى

أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأييد قرار النيابة العامة، بمنع كل من:-« علاء محمد حسانين محمد، والمعروف إعلامياً بـ«نائب الجن والعفاريت»، وزوجته ونجلهما القاصر، من التصرف فى أموالهم في «الآثار الكبرى».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحفظ على أموال «نائب العفاريت» وزوجته وأولاده في قضية الآثار الكبرى

الاثار الكبرى

جدير بالذكر قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، أيضا اليوم ، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى» المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب «الجن والعفاريت».

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق نظر قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية الآثار الكبرى» المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

التحقيقات

نتائج تحقيقات النيابةالعامة وكشفت عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

القبض على رجل الأعمال حسن راتب

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قنوات المحور سابقًا، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار، وقررت النيابة ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.