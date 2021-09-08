رسمياً.. قونيا سبورالتركي يعلن ضم أحمد حسن «كوكا»

/649261/رسميا-قونيا-سبورالتركي-يعلن--ضم-أحمد-حسن-كوكا

أعلن نادي قونيا سبور رسمياً ضم أحمد حسن "كوكا" لاعب منتخب مصر من أولمبياكوس اليوناني، حيث ينضم اللاعب إلي صفوف الفريق التركي بجوار مواطنة أحمد ياسر ريان لاعب الاهلي المعار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس اليوناني

الجدير بالذكر أن فريق أولمبياكوس كان قد تعاقد في وقت سابق، مع كوكا مقابل مليوني دولار، قادما من سبورتينج براجا البرتغالي في صيف 2020، ولعب صاحب الـ28 عاما 94 مباراة مع الفريق اليوناني، سجل خلالها 38 هدفًا، وصنع 7 في جميع المسابقات، وتوج بـ3 ألقاب.

وفي وقت سابق اشارت تقارير بأن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أوليمبياس اليوناني ومنتخب مصر، وذلك علي سبيل الإعارةلمدة موسم واحد، مع وضع بند أحقية شرائة نهائياً.

وأوضحت شبكة "FWS" اليونانية:”أن إدارة نادي بيشكتاش التركي، تحركت من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

وتعاقد النصر مع فينسنت أبو بكر، المتوج مع منتخب الكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2017، لمدة 3 مواسم، حيث سيتقاضى المهاجم الكاميروني 4 ملايين و900 ألف يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى مقدم العقد.

وأكدت التقارير الصحفية أن بيشكتاش قدم عرض إلى أولمبياكوس اليوناني، من أجل التعاقد مع المصري أحمد حسن كوكا، على سبيل الإعارة، خلال الموسم المقبل، مع خيار الشراء.

وشارك كوكا برفقة أولمبياكوس في 39 مباراة خلال الموسم الماضي، وساهم فى تسجيل 21 هدف حيث أحرز 15 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري اليوناني وكأس اليونان.

ويعتبر أحمد كوكا هو ثاني أكثر المصريين تسجيلا للأهداف في أوروبا بعد محمد صلاح حيث سجل 95 هدفا في 296 مباراة.