عرض فيلم «Don't breath 2» بالسينما الهندية في هذا الموعد

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تستقبل دور العرض السينمائية في الهند فيلم الرعب «Don't Breathe 2» والذي تم طرحه يوم 13 أغسطس الماضي بدور العرض السينمائية المختلفة حول العالم، يوم 17 سبتمبر الجاري.

دوت الخليج يكشف موعد استقبال السينما الهندية لفيلم «Don't breath 2».

إيرادات فيلم Don't breath 2

بلغت إيرادات «Don't breath» 40 مليونًا و790 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصلت إلى 10 ملايين و622 ألف دولار فى العرض الافتتاحى بـ 3005 دار عرض أمريكية.

يضم فريق عمل فيلم «Don't Breathe 2» ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، ومادلين جريس، وآدم يونج، وبوبي سكوفيلد، وروشي ويليامز، وستيفان رودري، وفقا لما نشره موقع «سكرين رانت».

قصة فيلم Don't breath 2

قصة فيلم «Don't Breathe 2» وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول نورمان نوردستروم، أو «الرجل الأعمى» الذي يعيش حياة هادئة مع الفتاة «فينيكس» التي تبلغ من العمر11 عامًا، ولكن عندما يقتحم الدخلاء منزله مرة أخرى ويختطفون «فينيكس» في هجوم مستهدف ضد «نورمان»، يتطلب الأمر استخدام مهاراته القتالية التي تم الكشف عنها في الجزء الأول من الفيلم لاستعادتها.

ويعتبر الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لـ رودو ساياجوس، الذي تعاون في كتابة الفيلم مع مخرج الجزء الأول فيدي ألفاريز، وبدأ التصوير الرئيسي في 7 أغسطس 2020، في بلجراد، صربيا، وانتهى في أكتوبر 2020.

فيلم Don't breath

ويأتي طرح «Don't Breathe 2» بعد 5 سنوات من أحداث الفيلم الأول، للمخرج فيدي الفاريز، عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر ،حيث بلغ إجمالي أرباحه ما يقرب من 158 مليون دولار مقابل ميزانيته التي تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، وسجل تقييمات رائعة من النقاد والجماهير على حد سواء.