3 برتوكولات تعاون بين كميت للتحكيم الدولي ومؤسسات محلية وإقليمية.. (صور)

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شهد مركز كميت للتحكيم الدولي توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين المركز برئاسة الدكتور فتحي سرور والمجلس الوطني للتدريب برئاسة الدكتور صفوت النحاس و الثاني مع مقر المركز بدولة السودان برئاسة السفير عبد الحميد البشرى والثالث مع التحالف الاستشاري الهندسي والمالي برئاسة عمرو كمال رئيس البنك العقاري سابقا .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل 3 برتوكولات تعاون بين كميت للتحكيم الدولي ومؤسسات محلية وإقليمية. توقيع البروتوكولات حضر توقيع البروتوكولات المستشار محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس الأمناء والمستشار دكتور فتحي المصري نائب رئيس مجلس الأمناء و محمد ابو العينين نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون الاستثمار ودكتور ماجد الشربيني نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون البحوث والتدريب والدكتور جمال ابو ضيف نائب رئيس مجلس الأمناء لشؤون المكتب الفني والمستشار اشرف واصل نائب رئيس مجلس الأمناء للقيم ومدونة السلوك . ومن مجلس إدارة المركز المستشار دكتور سمير جاويد نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار كمال خليفة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز كميت والدكتور احمد حميده ومصطفى أشرف عيسي عضوى مجلس الإدارة ومحمد أشرف واصل واحمد الشربيني أعضاء تنفيذيين.

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