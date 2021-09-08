/649264/بعد-الدخول-في-مواجهة-مع-جميع-الأطراف-الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-مهدد-بالاغتيال
قال مؤسس حزب "نداء تونس في حوار مع إحد الإذاعات الخاصة، إن الرئيس سعيد قد يلقى نفس المصير الذي لاقاه الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف الذي اغتيل عام 1992، بعد الدخول في مواجهة مع جميع الأطراف في البلاد، بسبب حملته الواسعة لمكافحة الفساد.
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وأضاف صحابو أن سعيد مهدد بالاغتيال من قبل كل من تضرروا ومن مصلحتهم بقاء منظومة ما قبل 25 يوليو.
سياسي تونسي: قيس سعيد مهدد بالاغتيال
وهذا الأمر متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية. وعلى الرئيس أن يصدع بالحقيقة ويكشف هذا المخطط، وخاصة أنه يعرف تفاصيله، أن الرئيس سعيد دخل في صراع حقيقي مع مصالح اقتصادية ومالية وسياسية متداخلة، وهي متصلة أيضا بالمافيا المالية العالمية، واليوم هناك خوف على حياة الرئيس لأنه فتح مواجهة مع جميع الأطراف وعلى جميع الأصعدة، ونحن نعلم ما حصل مع محمد بوضياف، الذي دخل بمنطق محاربة الفساد وكانت نهايته رصاصة على الهواء".
واخختم صحابو:” احذر من فوضى كبيرة في تونس في حال تم استهداف الرئيس قيس سعيد”.
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