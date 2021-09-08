/649265/طرد-أهلي-من-الشقة-زوجة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمدينة-نصر

«طرد أهلي من الشقة».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «هيام» 27 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «حسين» 31 سنة، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة بمدينة نصر

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، بعد سنة ونصف من الحب، إتخطبنا وتم الزفاف، بعد 6 شهور من الخطوبة، كان طيب وكنت بحبه والدنيا كلها تشهد بحبه ليا، بعد جوازنا بشهرين بدء يظهر على حقيقته، ويتعامل ببرود، وبدء يعاملني ويعامل أهلي أسوأ معاملة، مبقتش طايقة اعيش معاه».

أنا وحيدة معنديش اخوات

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«بعد فترة من الزواج، حصل حريق في شقة أهلي، وأنا وحيدة معنديش اخوات، قولت لزوجي أنهم يجوا يعيشوا معانا فترة عقبال لما يصلحوا شقتهم، راح وافق في الأول وقالي اللي إنتي تشوفيه، فات أسبوع وهما قاعدين معانا، وهو بدأ يتغير تاني ويشتم ويزعق لأهلي».

قالي أنا طردتهم

وأضافت نانسي:«نزلت في مرة أجيب طلبات البيت وجوزي مكنش لسة رجع من شغل، رجعت ملقتش أهلي ولاقيته موجود، فبسأله اهلي فين، قالي أنا طردتهم، واللي عندك أعمليه انا زهقت منك ومنهم وطردني في الشارع انا كمان، فلجأت الي محكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوي خلع ضده».