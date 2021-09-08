واجهة مصر المشرفة..ظهور مميز وحضور طاغي للمستشار دكتور حنفي جبالي في فيينا  

/649269/واجهة-مصر-المشرفةظهور-مميز-وحضور-طاغي-للمستشار-دكتور-حنفي-جبالي-في-فيينا

لقاءات هامة، جهود مكثفة، ظهور مشرف، وتمثيل يليق بحجم وقدر الدولة المصرية، هو مايبذله المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، خلال حضوره على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا، حيث يرصد دوت الخليج دلالات الحضور الطاغي والظهور اللائق لرجل دولة من طراز رفيع.

تظهر اللقاءات والحفاوة في الاستقبال من جانب العديد من رموز البرلمانات العالمية، مع المستشار دكتور حنفي جبالي، قدر مايتمع به الرجل من سمات متفردة، وكاريزما وإمكانات شخصية وعلمية رفيعة، بما يعكس استمرار لحالة النجاح المبهرة للمستشار دكتور حنفي جبالي، سواء في تأدية المهام تحت قبة البرلمان، أو في الخارج بما يرسي الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى.

برلمان عريق

يعد البرلمان المصري ضمن أعرق برلمانات العالم، حيث مسيرة نيابية في تمثيل الأمة تزيد عن قرن ونصف من الزمان، ويمثل المستشار دكتور حنفي جبالي واجهة مشرفة لتلك المؤسسة العريقة، بما يملكه من علم ودراية وحضور وثقل، يمكنه من تعزيز التعاون البرلمانى بين ‏مصر ومجموعة الدول الكبرى في العالم من خلال حضور المحافل الدولية الكبرى.

يعد رئيس مجلس النواب المصري، خير سفير للدولة المصرية في فعالية دولية كبرى بحجم أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا، خاصة في موضوع ذات أهمية ويشغل دول العالم أجمع، متعلق بمكافحة الإرهاب، حيث يمثل المستشار دكتور حنفي جبالي صوت مصر القوي الوافد من مؤسسة برلمانية عريقة بما لها من ثقل رسمي وشعبي.

لقاءات مثمرة

حالة من النشاط الفائق المعتاد من رئيس مجلس النواب المصري، والتي أعادت التذكير بأداءه الجبار خلال دور الانعقاد البرلماني الأول، وهو ماتكرر في المناسبات الدولية الكبرى، حيث مجموعة من اللقاءات شديدة التميز، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، ئيس مجلس النواب النيجيري، سكرتير عام الإتحاد البرلماني الدولي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وقد أظهر كافة ممثلي الوفود الدولية الكبرى، قدر هائل ومستحق من الاحترام والحفاوة والترحيب بدولة مصر وممثلها بين برلمانات العالم، المستشار دكتور الجليل حنفي جبالي، والوفد الموسع والرفيع المرافق له من نواب البرلمان، حيث جرى البحث والتداول والتشاور حول نقاط متعلقة بالاقتصاد والسياسة والحريات وتوطيد العلاقات البرلمانية مع كبرى برلمانات العالم، وهي علامة الإجادة الكاملة للوفد البرلماني المصري الذي يقوده رئيس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي.

كلمات جوهرية

أطلق المستشار دكتور حنفي جبالي خطابا تاريخيا، يظهر مدى الثقة في النقس، والاعتزاز الكبير بمنجزات الدولة المصرية التاريخية على مدار الفترة الماضية، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية ،فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الكلمة على أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسيةوالإقتصادية. كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

واستعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الاجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات.