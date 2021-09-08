/649270/النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-طفل-سقط-في-بحيرة-صناعية-بالشيخ-زايد

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيقات في غرق طفل في بحيرة صناعية في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غرق طفل في بحيرة صناعية في الشيخ زايد

التحقيقات

واتضح من التحقيقات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، في واقعة مصرع طفل غرقا في بحيرة صناعية بدائرة القسم، أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن وفاة الطفل جاءت نتيجة سقوطه.

وكان تلقى الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بوجود حالة غرق ببحيرة صناعية بالقرب من مستشفى معروفة بدائرة القسم.

قوات الإنقاذ النهري

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، ورجال الإسعاف، وتم انتشال جثة الطفل «م. ع»، وبعمل التحريات الأولية أتضح عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومازالت التحقيقات مستمرة.