«مستعينًا بأبطال صاحب المقام».. انطلاق تصوير فيلم «الملحد» للمخرج ماندو العدل

/649274/مستعينا-بأبطال-صاحب-المقام-انطلاق-تصوير-فيلم-الملحد-للمخرج-ماندو-العدل

انطلق ،اليوم الأربعاء، تصوير أولى مشاهد فيلم «الملحد» من إخراج ماندو العدل، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجماهير فور طرحه بدور العرض السينمائية.

دوت الخليج يرصد أول أيام تصوير فيلم الملحد للمخرج ماندو العدل.

ماندو العدل يعلن انطلاق تصوير الملحد

أعلن ماندو العدل انطلاق تصوير فيلمه الجديد بعنوان «الملحد» من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة له من كواليس التصوير وعلق عليها قائلًا: "أول يوم تصوير فيلم الملحد من صناع فيلم صاحب المقام.. تأليف إبراهيم عيس، إنتاج أحمد السبكي".

وأضاف: "الأبطال بدون ترتيب أسماء «أحمد حاتم، شرين رضا، محمود حميدة، نجلاء بدر، صابرين، حسين فهمي تارا عماد، مصطفى درويش، أحمد السبكي»، فيلمي رقم 4 يا كريم يا رب".

ماندو العدل ينجو من الغرق

وكان كشف ماندو العدل تفاصيل نجاته من الموت غرقًا، خلال ممارسته السباحة بأحد الشواطيء في يوليو الماضي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر اقف حتي في المياه وماليش طول.. عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسي يروح وبقيت حتي مش قادر أرجع علي الشط.. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية.. قعدت أنادي وأشاورله فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول.. كنت روحت فيها”.

ماندو العدل يتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن ماندو العدل شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «بين السماء والأرض»، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.