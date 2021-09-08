رسمياً.. كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب الوطني

/649275/رسميا-كارلوس-كيروش-مديرا-فنيا-للمنتخب-الوطني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

أعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنياً التوفيق لجميع أعضائه.

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.