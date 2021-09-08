جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخارجية، اليوم الأربعاء، مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى، وزيـر الخارجية، اليوم الأربعاء، مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان. وبحسب بيان وزارة الخارجية، من المقرر عقد جلسة مباحثات بمقر الوزارة فى ماسبيرو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يستقبل وزيرة خارجية السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.