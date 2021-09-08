التعليم العالى: 25 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، أن 25 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.





وأضاف عطا، فى بيان له، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن. وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية مستمرة فى استقبال الطلاب لمساعدتهم فى تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، إذ أنه لن يُسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

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