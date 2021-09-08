مجلس الوزراء يهنئ «الفلاح المصرى» بمناسبة عيده الـ69

جدة - نرمين السيد - واستهل مدبولى، الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الأنشطة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى من بينها القمة الثلاثية التى جمعت بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، والتى يأتى انعقادها فى إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وانطلاقا من الإرادة المشتركة لتكثيف التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة إزاء التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس الوزراء بتنظيم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة رئيسى البلدين، والتى يأتى تدشينها فى إطار رغبة البلدين فى تعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم.

وأشار مدبولى إلى تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار احتفالية "أبواب الخير"، التى نظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، وتستهدف حوالى 5 ملايين مواطن، ضمن جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التى قام بها الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على الموقف التنفيذى والإنشائى لعدد من المنشآت، حيث وجه الرئيس السيسى بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط ومعايير الإنشاء الهندسية لكل المبانى والمنشآت الجارى العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ ذلك، كما تؤكد دائما خلال الجولات التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، ولا سيما الجارى تنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ.

وفى ضوء ذلك، أكد مدبولى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتواكب مع مخطط إعادة هيكلة الوزارات الذى يتم تنفيذه حاليا على قدم وساق، وهو ما تم التنسيق بشأنه بين الوزارات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات منفردة مع كل وزير لمتابعة تفعيل ذلك.

وتقدم مجلس الوزراء بأخلص التهانى القلبية لكل فلاح ومزارع مصرى؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح الـ69، والذى يوافق غدا الخميس التاسع من سبتمبر، وأشاد مجلس الوزراء بالدور المهم ‏الذى يقوم به الفلاح المصرى الأصيل فى تحقيق التنمية بالدولة، والذى اتضح بشكل ملحوظ خلال أزمة جائحة كورونا، التى أثرت ‏سلبا على العالم أجمع، إلا أن الفلاح المصرى استمر فى العمل بكل جهد وتفان؛ من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الذى أسهم كذلك فى ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وأكد الدكتور مدبولى حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين.

وفى سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، خاصة فى ظل دخولنا الموجة الرابعة، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير، ولا سيما فى المبانى الحكومية، وكذا المطارات، وغيرها، مشيرا إلى أنه يتابع، بصفة يومية، موقف تلقى العاملين فى قطاع التعليم للقاح المضاد للفيروس، وكذلك موظفى الجهاز الإدارى للدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

من جانبها، أحاطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء بالزيارة التى قامت بها بصحبة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة فى الاجتماع السنوى السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مشيرة إلى أن محفظة تعاون البنك الإسلامى للتنمية مع مصر تجاوزت الـ 13 مليار دولار، يتم استثمارها فى 350 مشروعا تنمويا، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، منوهة لنجاح مصر فى الحصول على موافقة مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظى البنك فى دورته المقبلة.

من ناحيته، أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى بدء موسم جنى القطن فى الوجه القبلى، وافتتاح موسم تجارة الأقطان، بالتعاون مع الوزارات المعنية، فى إطار تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتى بدأت بمحافظات الوجه القبلى، كما يجرى تطبيق النظام الجديد فى مختلف المحافظات التى تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلى تزامنا مع موسم الجنى، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موجها الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المتواصل لإنجاح التجربة، كما توجه بالشكر لجميع الوزارات المشاركة، والتى أسهمت فى نجاح هذه التجربة بفضل جهودها الكبيرة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقريرا بشأن تعامل الوزارة مع التظلمات الواردة إليها من طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو العمل من أجل مصلحة الطلاب أولا وأخيرا، ولذا قدمت الوزارة كل التيسيرات المطلوبة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن النتائج، وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن ما يحدث حاليا فى نظام الثانوية العامة هو تحول جذرى، وعودة لضبط الأمور ووضعها على المسار الصحيح.

وقال: نحن ندرك أن الأمر يواجه بكثير من التحديات، وهو ما يستدعى دوما الشرح والتوضيح للمواطنين، موجها الشكر لوزارة التربية والتعليم على الجهود المبذولة فى هذه الفترة، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على المساعدة فى إجراء الامتحانات فى ظل ظروف دقيقة وتأمينها بالصورة المطلوبة.

وقدمت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضا خلال اجتماع المجلس، عن الاستعدادات الحالية للمشاركة فى معرض "إكسبو 2020 دبى"، المقرر إقامته فى أكتوبر المقبل، كما استعرضت برنامج المشاركة المصرية، وأهم الفعاليات به.

وخلال الاجتماع، هنأ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مدبولى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى؛ لاختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظى بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، وثمن الدكتور مدبولى التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزى خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات فى مختلف القطاعات.