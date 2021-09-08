البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب الوطني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول. وتعاقد اتحاد كرة مع البرتغالي كارلوس كيروش ليكون مديراً فنياً للمنتخب ويساعده ضياء السيد كمدربًا عامًا. كما يشمل الجهاز محمد شوقي مدرباً وعصام الحضري مدرباً لحراسة المرمى.

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