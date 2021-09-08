البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.

وجاء البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل