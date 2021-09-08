أول تعليق من عصام الحضري بعد تعيينه مدربا لحراس مرمى المنتخب

في أول تعليق له على تعيينه مدربا لحراس المرمى في المنتخب الوطني، قال عصام الحضري إنه يشعر بسعادة كبيرة لتمثيله مصر مجددا بعدما مثلها لاعبا وجاء الوقت ليكون مدربا.

وأضاف الحضرى أن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة نجحت في اختيار مدرب كبير لقيادة المنتخب وهو البرتغالى كيروش صاحب التاريخ الطويل والخبرات في قيادة البرتغالى ومانشستر وايران ، مع جهاز معاون يضم نجوم مثلوا بلادهم على اعلى المستويات .

وتابع أنه سيسعى مع زملائه على التكاتف لتحقيق امال واحلام الجماهير المصرية ،موضحا ان مشوار التصفيات لكاس العالم مازال طويلا ، وفرص مصر كبيرة في التاهل للمونديال .

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.