مصاريف الجامعة البريطانية 2021 وكيفية الالتحاق بها

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مصاريف الجامعة البريطانية 2021 ، يسعى الكثير من الطلاب الالتحاق بالجامعة البريطانية والتى تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين فى جميع المجالات، سواء فى كليات الإعلام أو الطب أو الهندسة، وغيرها من الكليات.

دوت الخليج

مصاريف الجامعة البريطانية 2021 في مصر

ووفقًا لما تم الإعلان عنه من الجامعة البريطانة فقد حددت مصاريف كليات الطب والإعلان والصيدلة والقانون والآدب، حيث جاءت مصاريف كلية الطب 180 ألف جنيه مصري، ومصاريف كلية الإعلام 114.200 ألف جنيه مصرى، وكلية الآداب والإنسانيات بتكلفة قدرها 97.200 ألف جنيه.

وكانت الجامعة البريطانية التى تقع فى مدينة الشروق بالقاهرة، قد استقبلت أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة من جميع الكليات خلال عام 2020، وذلك يعد ارتفاعًا ملحوظًا فى معدلات المتقدمين.

كيفية الالتحاق بالجامعة البريطانية.. تفاصيل

وتعمل الجامعة البريطانية وبشكل منتظم على الترحيب بالطلاب الجدد المقبلين من الجامعات المختلفة، وذلك من خلال إقامة حفل وإقامة عدد من الأنشطة والمسابقات العلمية والرياضية والفنية خلال الأسابيع الأولى للطلاب بالجامعة.

ومن خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي قام عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الذين حالفهم التوفيق بالدخول إلى الصفحة الرسمية للجامعة البريطانية لمعرفة الشروط التى يمكن من خلال الالتحاق بالكيات المحددة، والمصاريف التى حددتها الجامعة للانضمام.

الجامعة البريطانية بالقاهرة

وتعد الجامعة البريطانية صاحبة رصيد كبير فى التعليم الجامعي، حيث حازت على إعجاب الكثير من الطلاب السابقين والمتابعين للشأن الجامعي فى إشارة إلى التنوع الموجود بالنسبة للأساتذة المتخصيين فى التعليم الجامعي كلًا فى تخصصه.

ويحرص عدد كبير من الطلاب على الانضمام إلى الجامعة البريطانية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لما تتمتع به الجامعة من جودة فى التدريس والتدريب العملي فى المؤسسات المختلفة.

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ويلتحق القادرين بالجامعات الخاصة فى المحافظات المختلفة، ويمكن للراغبين الانضمام إلى الجامعة التوجه إلى مقرها فى مدينة الشروق ومعرفة الاجراءات اللازمة للالتحاق بالجامعة، ومعرفة رقم الإيداع النقدى أو التحويل المصرفي لحساب الجامعة.

وسترصد دوت الخليج فى الأيام المقبلة الأعداد التى التحقت إلى الجامعات والكليات الخاصة فى مختلف محافظات الجمهورية.