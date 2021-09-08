/649260/الآن-لينك-نتيجة-ملاحق-الدبلومات-الفنية-2021-على-موقع-الوزارة-الرسمي

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2021 ، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الطريقة التى من خلالها يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات والتى تم رصدها مؤخرًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتلعيم.

دوت الخليج

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت فى وقت لاحق نسبة الطلاب الذين دخلوا ضمن امتحانات الدور الثانى، بنسبة تقارب 27.3% من إجمالي الطلاب المقيدين بالدبلومات الفنية.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2021 جميع التخصصات

ويتسائل الكثير من الطلاب على إمكانية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم واتباع التوجيهات المذكورة للحصول على النتيجة، وهو محدد فى خانة نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

والتزم طلاب الدبلومات الفنية بتنفيذ كافة الاجراءات الصحية خلال إجراء امتحانات العام الدراسي، حيث ارتدى الطلاب الكمامات حفاظًا على الصحة العامة ولتجنب لإصابة أى شخص بفيروس كورونا مستجد.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية من خلال تسجيل رقم الجلوس، ورقم الكود وهو موجود مسبقًا لدى الطالب عند دخوله الامتحان ومن ثم معرفة نتيجته بكل يسر.

وكان طلاب التعليم الفني الذين دخلو الدور الثاني، قد أدوا الامتحانات متلتزمين بالاجراءات الاحترازية، وقد أعلنت الوزارة أن النتيجة متاحة للجميع من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتائج امتحانات الدبلومات الفني

تجدر الإشارة إلى امتحانات الدبلومات الفنية قد انطلقت مؤخرًا خلال شهر أغسطس، فى جميع محافظات الجمهورية، فى كافة التخصصات.

والنتائج المتاحة الآن إلى طلاب التعليم الفني تتنوع ما بين ملاحق دبلوم التجارة والصناعة والزراعة، وأيضًا تشمل النتيجة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس.

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وللدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الولوج إلى محرك البحث جوجل وكتابة وزارة التربية والتعليم، ومن ثم يظهر اللينك الخاص بالموقع، إلى الدخول إليه مباشرة من خلال الضغط هنــا https://moe.gov.eg/.

وسيرصد موقع دوت الخليج فى الأيام المقبلة كافة الشروط اللازم توافرها للانضمام إلى الجامعات والكليات التى يمكن دخول الناجحين من خريجي الدبلومات الفنية الانضمام إليها.