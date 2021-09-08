/649267/ما-هو-الحد-الأدنى-لكليات-المرحلة-الثانية-2021-إليك-التفاصيل

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية 2021 ، يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة الحد الأدنى من الكليات بالنسبة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021.

دوت الخليج

وكان وزيرة التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن فى وقت لاحق تنسيق المراحل الأولى والثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي لمعرفة أى الكليات يمكن الانضمام إليها.

الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية 2021 بالتفصيل

ويمكن التعرف على الكليات المتاحة فى المرحلة الثانية من خلال الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم، أو قراءة أبرز التفاصيل المتلعقة بنتائج المؤتمر الذى عقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وكان وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت لاحق نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء امنتحانات نهاية العام الداراسي، فى ظل تطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت أغلب النتائج بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى منخفضة نسبيًا عن الأعوام الماضية خاصة كليات القمة، وذلك بعد تطبيق نظام التعليم الجديد واتباع المنهج الدراسي إلكترونيًا ( نظام البوكليت).

للتعرف على الحد الأدنى لكليات المرحلة الثانية

وكان موقع دوت الخليج، قد رصد فى وقت لاحق نتائج الثانوية العامة نقلًا عن موقع وزارة التربية والتعليم، ومن ثم حددت الجامعات النسب المئوية التى يمكن من خلالها الانضمام إلى الكليات المختلفة.

وكانت وزارة التعليم العالى، قد أعلنت فى وقت سابق نتائج عدد من الكليات فى محافظات الجمهورية، والتى جاء معظمها منخفضة خاصة الكليات التى تأخذ دائمًا ترتيبًا مرتفعًا مثل كليات الطب والهندسة والإعلام والآثار، وغيرها من الكليات.

دوت الخليج يرصد الحد الأدنى لقبول الطلاب

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم فإن الحد الأدنى للقبول بالنسبة للطلاب الذين دخلوا المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، لطلاب الشعبة العلمية 245.5 درجة بنسبة قاربت 62.07% ويستطيع الطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية للكيات.

اقرأ أيضًا: اليوم..بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة وإعلان النتائج 9 سبتمبر

وكانت المفاجأة أن دخلت كلية الهندسة والتى تعتبر من كليات القمة أن دخلت أيضًا ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، وهذا ما جاء على لسان وزير التربية والتعليم وأيضًا وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار.