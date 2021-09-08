حنفي جبالي يُجرى جلسة مباحثات مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي

/649278/حنفي-جبالي-يجرى-جلسة-مباحثات-مع رئيسة-المجلس-الفيدرالي-الروسي

استكمالاً لنشاطه المُكثف على هامش مشاركته فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء ‏البرلمانات، المُنعقد حالياً فى العاصمة النمساوية فيينا، أجرى اليوم المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع فالنتينا ‏ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي.

وخلال جلسة المباحثات الثنائية أكد ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما ‏الإقليمى والدولى، الأمر الذى أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ‏لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية ‏التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، ‏داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني. ‏

خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة

كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن ‏والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.‏

‏و استعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً على أن مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏

من جانبها، أشارت السيدة رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ‏

دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل فيما يخص قضية سد النهضة ‏الإثيوبى

كما أكدت السيدة فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة فى مياه النيل. ‏