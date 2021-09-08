/649279/وكيل-دفاع-النواب-الرئيس-السيسي-نجح-في-الوفاء-بوعوده-للشعب-وراهن-علي-وعيه-في-التنمية

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل يوم يمر تجد جديد فى مصر وتؤكد الايام وفاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بوعوده للشعب المصري مشيرا إلي أن الرئيس نجح فى تحدى الارهاب وتم دحره والعزم علي انشاء بنيه اساسيه على جميع المحاور من طرق مدن جديده و تطوير العشواءيات بالتوازى مع بناء الانسان والرعايه الصحيه المقدمه للشعب.

الرئيس السيسي نجح في الوفاء بوعوده للشعب

وأكد المصري في تصريحات لـ دوت الخليج أن مساعي الدولة للنهوض بكافة القطاعات والتركيز علي القطاعات الأساسية فنري الجهود الكبيره لتطوير التعليم و الاستقرار الاقتصادى للمرحلة القادمه هى نتاج لجهد وعمل مؤسسي مشيرا إلي أنها مرحلة جمع الثمار ومنها مكانة المغترب المصرى فى الدول المتواجد بها ويقينه فى قيادته جعلته فى امان واحترام العالم له واصبح واقع ملموس من خلال التفاعل مع الجاليات المصريه فى جميع الدول عربيه اواجنبيه .

وأكد وكيل دفاع النواب النائب ابراهيم المصري أن الطفرة التنموية التي نراها الآن تحدث في مصر وآخرها افتتاح تطوير ميناء الإسكندرية كان لحديث الرئيس السيسي انصافا لجموع الشعب، بان للمصرى ان تقدم له اجود السلع بمواصفات عالميه وعلى العالم يجب ان يعلم ان المواطن المصرى شمله التغيير فى متطلباته فى الاستهلاك الشخصى نحوالافضل من السلع بمواصفات خاصه جميع المراحل مرتبطه بعضها البعض حتى يصل المصرى الى الرفاهيه ولايمكن ان يحدث ذالك الا بمراحل زمنيه متسلسله تخللتها معارك شرسه مع المتشككين والمضللين من الداخل والخارج. وناشد المصري الشعب المصرى بتجديد الثقه فى قيادته قائلا : لاتنظروا الى الشائعات والنتائج واضحه وملموسه للجميع ومازال الكثير وادعوا ان يواجه الشعب بكل شجاعه ووضوح مشكلة الزياده السكانيه التى تلتهم التنميه وهذا اهم مايقدمه الشعب للوطن حتى تصل مصر الى مصاف الدول العظمى ونراه قريبا بالتلاحم والتكاتف للنهوض بمصر والرهان عليكم .