نجلاء بدر تثير حيرة الجمهور بتواجدها في البرتغال برفقة يسرا وآسر ياسين..«صورة»

/649280/نجلاء-بدر-تثير-حيرة-الجمهور-بتواجدها-في-البرتغال-برفقة-يسرا-وآسر-ياسينصورة

أثارت الفنانة المصرية نجلاء بدر حيرة متابعيها، بعدما شاركتهم بصورة تجمعها بعدة نجوم من داخل مطار البرتغال وهم: يسرا، أمينة خليل، آسر ياسين، رزان مغربي، سمية الخشاب.

دوت الخليج يكشف كواليس تواجد الفنانة نجلاء بدر إلى جانب عدة نجوم بالبرتغال.

نجلاء بدر تشوق جمهورها لعمل جديد

وشوقت بدر جمهورها إلى عمل لم تظهر ملامحه بعد بتعليقها على الصورة قائلة: "بنعمل ايه في البرتغال؟"، ونشرت نجلاء هذه الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدبوهات الشهير «إنستجرام».

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها الذين باتوا يخمنون سر تواجدهم في البرتغال، فعلق أحمدهم قائلًا: "مش عارفة حاسة ليه برنامج وممكن يكون برنامج مقالب"، وكتب الآخر: "100 وش الجزء التاني".

نجلاء بدر تسئنف تصوير مشاهدها بفيلم المحكمة

ومن ناحية أخرى، انتهت نجلاء بدر مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم «المحكمة» مع المخرج محمد أمين، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

ويتناول فيلم «المحكمة» العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

نجلاء بدر تتألق في دراما رمضان 2021

وجدير بالذكر، أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسلين هما «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي .

و «بين السماء والأرض» قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.