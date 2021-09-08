/649284/محمود-العسيلي-مؤيدا-قرار-منع-الغناء-بالفلاشة-هيفرق-في-المنافسة-والذوق-العام

أيد المطرب محمود العسيلي قرار منع استعانة نجوم الغناء بفلاشة أثناء إحياء حفلاتهم، الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية مؤخرا، بعد اشتباكات حسن شاكوش برضا البحرواي في الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد تأييد العسيلي لقرار منع الغناء بالفلاشة

العسيلي يؤيد قرار النقابة في منع الغناء بالفلاشة

أعرب محمود العسيلي عن موافقته لمنع الغناء بالفلاشة من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ كتب: “قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدامن نقابة المهن الموسيقية و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة و الذوق العام و هيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني”.

بيان النقابة لمنع الغناء بالفلاشة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021، وجاء هذا البيان على النحو الأتي: “"بناءا على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”.

قلقان أحدث أعمال محمود العسيلي

من ناحية أخرى تعد أغنية «قلقان» أحدث أعمال الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود عسيلي، توزيع & ميكس و ماستر علي فتح الله، ويشارك في إنتاجها شركة دي إس ميديا.

وتقول كلمات أغنية «قلقان»: “" قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش، وقلقان بصراحة آه أيوة أنا قلقان إزاي أقاومك وأنا إنسان غلباني وأنا راضي وغلبان وقلقان نعمة وهخاف لا تروح مني دلعك ده حاجة تجنني لو حب ده بحبك أنا كمان”.