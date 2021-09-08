/649285/بسبب-شاحن-هنا-الزاهد-تتهم-أحمد-فهمي-بالسرقة

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها مشادة كلامية جديديدة بينها وبين زوجها الفنان أحمد فهمي، دون علم الأخير أنها تقوم بتصويره، فهي دائمًا ما توثق شجارهما الهزلي بالتصوير وحفظ الفيديوهات.

دوت الخليج يرصد آخر مشادات بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمي.

هنا الزاهد تنادي زوجها بالحرامي

نشرت الزاهد فيديو من داخل منزلها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلاله زوجها فهمي وهي تستجوبه عن الشاحن الخاص بها، الذي اتضح أنه أخذه خلسة معه في إحدى سفرياته.

هنا الزاهد تتألق في أحدث إطلالاتها

وسبق وأن نشرت الفنانة هنا الزاهد صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لإطلالة جديدة باللون الأخضر جذبت إعجاب متابعيها كالعادة حيث ظهرت بشعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها.

وعلق زوجها الفنان أحمد فهمي بصفحته الرسمية تعليق طريف وكتب: "أنت شبه مراتي جدًا علي فكرة" ٠

آخر أعمال هنا الزاهد الفنية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وشاركها في البطولة كلًا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان ونجوم آخرين.

هذا وقد شاركت هنا في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «النمر»، بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.