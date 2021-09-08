«أنا في البرتغال..لازم نتقابل» نداء عاجل من سمية الخشاب لكريستيانو رونالدو

/649288/أنا-في-البرتغاللازم-نتقابل-نداء-عاجل-من-سمية-الخشاب-لكريستيانو-رونالدو

مازحت الفنانة المصرية سمية الخشاب لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدوا، موجهة رسالة له أثناء سفرها إلى البرتغال مشيرة إلى ضرورة تقابلهم بعد انتهاء عملها، لمناقشة الصفقة القادم لكريستيانو.

دوت الخليج يرصد رسالة سمية الخشاب لكريستيانو رونالد

سمية الخشاب تمازح كريستيانو رونادلو

كتبت الخشاب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، موجة رسالة لكريستيانو رونالجو، قائلة: “انا في البرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي".

سمية الخشاب تعرب عن سعادتها بضم كريستيانو لفريق يونايتد

وكانت قد توجهت الفنانة سمية الخشاب بالشكر لإدارة فريق مان يوناتيد على ضم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، معربة عن سعادتها بهذا النبأ ومتمنية أن يحتل هذا الفريق الصدارة، فكتبت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرا مان يونايتد علي انكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحة أنا مبسوطه جدا وان شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما احلي جمهور و جلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا احلي ديفلز”.

سمية الخشاب بصحبة عدد من النجوم في البرتغال

وانتقلت سمية الخشاب إلى البرتغال بصحبة عدد من النجوم منهم الفنانة نجلاء بدر ويسرا وأمينة خليل واللبنانية ميريام فارس والفنان أسر ياسين وغيرهم من الفنانين المتألقين.

سمية الخشاب تتعرض لأزمة بسبب أحمد سعد

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بينها وبين الفنان أحمد سعد بعد عقد قران الأخير على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل في الأمر بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، تلك بدأت بنشر الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اعتبرها العديد من الجمهور إساءة للفنان أحمد سعد خاصة بعد أن تم نشرها عقب عقد قران الأخير مباشرة.

وردت سمية الخشاب على الجدل المثار، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: “عني بتفبركوا ردود وتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: بحبكم كلكم، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها.