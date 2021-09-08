النائب طارق نصير: العلاقات المصرية الكويتية ترسخ وحدة الهدف والمصير

جدة - نرمين السيد - ثمن اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى حرص القيادة السياسية على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق بين مصر والكويت الشقيقة، خصوصا فى القضايا التى تهم الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمى والدولى.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتى بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسى خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد فى القواسم المشتركة والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية،

وقال اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربى إن مصر تربطها علاقات استراتيجية متعددة الأبعاد، مع دولة الكويت فتاريخ الدعم المتبادل بين البلدين ممتد منذ عقود طويلة، وخصوصا فى المجال التجارى والاقتصادى إذ تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى فى 30 نوفمبر 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وتابع: "وفى 18 فبراير 2015 أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى روعى فى تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصا كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت، بالإضافة إلى دعم الصندوق الكويتى للتنمية فى مصر إذ بلغت مشاريع الصندوق نحو 56 مشروعا بين برامج ومنح، فضلا عن دعم مشاريع تنموية فى جنوب سيناء تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ومنها على سبيل المثال افتتاح طريق نفق شرم الشيخ التى يربط شرم الشيخ بنفق فى السويس، بالإضافة إلى عدة مشاريع للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وكذا التعاون فى العديد من المشاريع الأخرى".

وأكد طارق نصير أن الشعب المصرى لن ينسى المواقف الوطنية لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى كان من أوائل الزعماء ممن حضروا حفل تنصيب الرئيس السيسى بعد انتخابه رئيسا للبلاد فى 2014، كما حرص أمير الكويت الراحل على المشاركة فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى مساندة ووقوف دولة الكويت لمصر فى ملف سد النهضة حيث أكدت احتفاظ مصر بحقها وأمنها المائى

وأشار عضو البرلمان العربى إلى أن الكويتيون ما زالوا يتذكرون وقفة مصر عام 1961 إلى جانبهم عندما تصدت لأطماع حاكم العراق وقتها عبد الكريم قاسم من خلال الوقفة الصلبة للزعيم جمال عبد ةالناصر، كذلك وقفة مصر الحاسمة عام 1990 عندما تصدت لغزو صدام حسين للكويت.

وأضاف عضو البرلمان العربى أن العلاقات بين الشعبين المصرى والكويتى تقوم على المحبة والود المتبادل من منطلق الاخوة والعروبة، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.