شكرى يبحث مع نائبة رئيس وزراء ناميبيا تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية ⁧‫نيتومبو ناندى ندايتوا، فى إطار تعزيز التعاون المستمر مع الدول الإفريقية‬⁩.





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