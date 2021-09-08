أخبار مصرية

شكرى يبحث مع نائبة رئيس وزراء ناميبيا تعزيز العلاقات الثنائية

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هايدى الدسوقى 2021-09-08 15:57 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استقبل ⁧‫سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية ⁧‫نيتومبو ناندى ندايتوا، فى إطار تعزيز التعاون المستمر مع الدول الإفريقية‬⁩.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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