المجمع الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرين لعلاج العمود الفقرى والمسالك

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى، على صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، استضافة المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور مدحت ميخائيل أستاذ علاج آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى "بدون جراحة" ورئيس اتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية بكاليفورنيا فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر المقبل.





كما يستضيف المجمع الطبى الدكتور منير حنا خبير جراحة وتشوهات المسالك البولية للأطفال بجامعة كورنل بنيويورك وذلك فى الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران يوميا عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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