/649290/طبيب-الزمالك-يكشف-سر-حصول-لاعبي-الفريق-على-لقاح-كورونا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري على لقاح فيروس كورونا من جرعة واحدة فقط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشدد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن خطوة الحصول على اللقاح بسبب ارتباطات الفريق بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجديد.

وأوضح أن الفريق حصل على لقاح معتمد للسفر خاصة وأن الفريق سيكون أمامه ارتباطات بالسفر لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حصول الجميع على لقاح كورونا في إطار خطة الجهاز الطبي التي يطبقها للتعامل مع فيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

واتفق مسؤولو الزمالك مع إدارة البنك الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم الصاعد للفريق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للبنك الأهلي في جلسة مع أشرف نصار رئيس النادي.

وكان الزمالك سبق وقام ببيع كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل نظير الحصول على 10 ملايين جنيها. وقال البنك في بيان رسمي: "نجحت لجنة الكرة بنادي البنك

الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك".

وأضاف البيان: "يلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل".

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تأجيل الحديث مع الإدارة بشأن ضم مهاجم أجنبي جديد في الفترة الحالية.

أتي ذلك ترقبا لسير المفاوضات مع التونسي حمدي النقاز ظهير الترجي السابق وعودة محمد أوناجم لاعب الفريق الذي انتهت إعارته للوداد، خاصة وأنه في حالة عودة الثنائي فلن يتواجد مكان لضم أي لاعب أجنبي في ظل تواجد بن شرقي والمثلوثي والجزيري.