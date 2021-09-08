الراقصة دينا تثير الجدل في أحدث ظهور لها بالنقاب..«صور»

/649293/الراقصة-دينا-تثير-الجدل-في-أحدث-ظهور-لها-بالنقابصور

أثارت الفنانة والراقصة دينا الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن شاركت الجمهور مجموعة من الصور والفيديوهات ظهرت من خلالها مرتدية النقاب، الأمر الذي أدى إلى انزعاج عدد كبير من الجمهور.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لدينا بالنقاب

دينا بالنقاب ضمن كواليس مسلسل السيدة زينب

حرصت دينا على توضيح سبب ظهورها بالنقاب من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تجنبا للإنتقادات التي تعرضت لها من قبل بعدما شاركت الجمهور صورها بالحجاب، اذ علقت، قائلة: “كواليس مسلسل السيدة زينب”.

الجمهور يتنقد ظهور دينا بالحجاب

ورغم حرص دينا على توضيح سبب ظهورها بالنقاب إلا أنها واجهت موجة إعتراض شنيعة، فسرعان ما علق الجمهور على صورها على النحو الأتي: “ونبي برضو تلاقيكي بترقصي من جواكي، لا بدلة الرقص احلا عليكي حبيبتي، علي اخر الزمن رقاصة تعمل دور حفيدة النبي لازم المهزلة دي تقف فورا، ونبي برضو تلاقيكي بترقصي من جواكي”.

ليست المرة الأولى

وكانت قد أثارت الراقصة والفنانة دينا الجدل الشهر الماضي بعد ظهورها بالعباءة والحجاب، حيث لم تكشف وقتها سر ظهورها بهذا اللوك هل هو حقيقي أم لتحضير شخصية في عمل فنى، ليتضح انها شخصيتها في مسلسل "السيدة زينب".

حقيقة تجسيد دينا للسيدة زينب

هذا وقد أوضحت الفنانة دينا حقيقة تجسيدها لشخصية السيدة زينب التي أثارت الجدل منذ إعلانها عن مشاركتها في العمل، فقالت عبر فيسبوك: “زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

يُعد مسلسل «السيدة زينب» من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر وانضم مؤخرًا كلا من الفنانة الاستعراضية دينا، والفنان حسام داغر الذي وصف العمل بأنه نقلة كبيرة في تاريخه الفني إذ يجسد فيه شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي شخصية محورية يدور حولها العمل.