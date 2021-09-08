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/649297/نائبة-مصرية-تطلق-مبادرة-نعم-للشباب-فى-البرلمانات-بالمؤتمر-العالمي-الخامس-لرؤساء-البرلمانات
بالتعاون مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
04:46 م - الأربعاء 8 سبتمبر 2021
أطلقت النائبة سحر البزار عضو مجلس النواب المصرى ورئيسة المنتدي الدولي للبرلمانيين الشباب بالتعاون مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي النائب البرتغالي دوارتي باشيكو , مبادرة "نعم للشباب فى البرلمانات "، وهي مبادره تدعو البرلمانات لدعم تمثيل الشباب في المجال السياسي وخاصةً في البرلمان من خلال آليات مختلفة، حرصا على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي, ويجتمع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي (مرتين سنوياً)0
دوت الخليج
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بحضور رؤساء و رئيسات برلمانات من اكثر من 100 دولة، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، في العاصمة النمساوية فيينا.
نائبة مصرية تطلق مبادرة "نعم للشباب فى البرلمانات" بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات
وجدير بالذكر أن النائبة سحر البزار "حزب مستقبل وطن" وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الانتخابات التي أُجريت عن بُعد لمجلس المنتدى لإختيار رئيس للمنتدى فى 15 مايو 2021، هذا وقد جاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري، حيث تبلغ نسبة تمثيل الشباب في البرلمان المصري الحالي ٢٠٪ و هي أعلي نسبه تمثيل شبابي في تاريخ البرلمانات المصرية.
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