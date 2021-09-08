غادة والى تدعو لتعاون برلمانات العالم فى مواجهة جائحة كورونا والإرهاب

وقال والى فى كلمتها، أمام مؤتمر اتحاد البرلمانيين الدوليين الخامس، إن الأمم المتحدة سوف تظل شريك هام لاتحاد البرلمانيين الدوليين، مشيرة إلى أهمية مؤتمر مكافحة الإرهاب الذى يبدأ غدا الخميس.
ومن جانبه، قال المستشار النمساوى سباستيان كورتس اليوم إن جائحة كورونا نبهت إلى أهمية التعاون الدولى، حيث لن تنجح دولة بمفردها فى مواجهة الوباء، موضحا أنه لا بديل عن الاستمرار فى توزيع لقاحات كورونا.
وأشار كورتس، فى كلمته أمام المؤتمر اليوم، إلى أن التحديات الدولية تشمل أيضا مكافحة تغير المناخ وهو أمر هام لمستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح أن النمسا منزعجة بشدة بشأن الوضع فى أفغانستان وسوف تواصل مساعدة الشعب الأفغانى بالتعاون مع دول الجوار.
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