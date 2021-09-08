بتكلفة 3 ملايين جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مسجد الإحسان بمركز زفتى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية فى مختلف مراكز المحافظة.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، مسجد الإحسان بقرية سندبسط مركز زفتى، بحضور النائب أحمد يحى عضو مجلس النواب والنائب صقر عبد الفتاح عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة. ووجه رحمى، مدير مديرية الأوقاف بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى أثناء إقامة الصلوات والعبادات فى جميع المساجد. من جهته، قال مدير مديرية الأوقاف، إنه تم إحلال وتجديد المسجد بشكل كلى على مساحة 450 مترًا بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه من خلال الجهود الذاتية لأهالى القرية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.



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