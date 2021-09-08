افصل واسمع.. النشرة المرورية: زحام بالبحر الأعظم وكوبرى المطرية

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية، على معظم الطرق والمحاور، مساء اليوم الأربعاء، لها طابع خاص، وتشهد معدلات تتجاوز بين 70 إلى 75 %.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء صابر، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى شارع سوريا، وبعض الأحجام عن محطة سيدى جابر، وأيضا محور فيكتور عمانويل.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام فى محافظة الشرقية، وبالتحديد فى مدينة الزقازيق، بشارع المحافظة، إضافة إلى بعض الأحجام ببورسعيد، فى شارع محمد على.

أما فى الوجه القبلى، فتشهد محافظة أسيوط بعض الكثافات، فى محور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب، وكوبرى الهلالى.

وتابع صابر، أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بها بعض الأحجام أعلى الأوتوستراد، ومناطق المنيب، ومناطق الخصوص والمرج.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا محور البحر الأعظم، أسفل كوبرى عباس والمتجه للمنيب، لذا يفضل سلوك شارع ربيع الجيزى.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، أوضح أن هناك أحجام بكوبرى المطرية للمتجه إلى محور العصار، لذا يفضل سلوك كوبرى سرايا القبة.

وتابع أن محور النصر سيكون بديل جيد جدا لمحور صلاح سالم، الذى يشهد بعض الأحجام أمام مسجد الشرطة.

كما أشار صابر، إلى وجود أحجام أعلى كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.