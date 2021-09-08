هبة عبدالعزيز تثمن مبادرات محو الأمية: جهود الدولة لا تتوقف

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الصحفية والباحثة فى شؤون المرأة وقضايا المجتمع هبة عبد العزيز، إنه منذ عام 1967 وقد أصبح العالم يخصص يوم 8 سبتمبر من كل عام لتذكير المجتمع الدولى بأهمية تكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى مجتمعات خالية أو شبه خالية من الأفراد الذين لا يجيدون مهارات القراءة والكتابة.





واستكملت هبة عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بأن العالم يحتفل باليوم العالمى لمحو الأمية هذا العام تحت شعار (محو الأمية من أجل تعافٍ محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية)، حيث أكدت بيانات منظمة اليونسكو أن حوالى 781 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم لا يستطيعون القراءة والكتابة، منهم 64% من الإناث.

وذكرت: فيما يخص الشأن المحلى بجمهورية مصر العربية فإن معدل الأمية فى مصر بين النساء تحديد قد انخفض من 62.8٪ إلى 30.8٪ فى الفترة من 1986 إلى 2017م، مما يعنى انخفاض معدلات الأمية أيضا فى مصر بشكل عام إلى حوالى 24% خلال 3 عقود.

وقالت إن هذا كله راجع إلى الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى مسيرتها للقضاء على محو الأمية، إيمانا منها بأن العلم هو النور الذى يضىء ظلمة العقول وهو الذى يحررها من الأوهام والقيود التى يفرضها الجهل بأبسط مهارات القراءة والكتابة، مما يؤثر بدوره على قوة الدولة الاقتصادية لأنه يلتهم ثمار التنمية.

واستكملت، أن مصر قد نجحت فى محو أمية حوالى 410 آلاف شخص من إجمالى عدد الأميين خلال 2021/2020، بالإضافة إلى تدريب 58.147 معلما وموجها بهيئة تعليم الكبار.

وأشادت بالجهود التى قامت بها (الهيئة العامة لتعليم الكبار) من إعداد منهج يلائم ذوى القدرات الخاصة ضمن مبادرة (نتعلم لنكون) والتدريب عليه وفتح فصول خاصة لهم، إلى جانب إتاحة فرص عمل لشباب الخريجين فى مشروعات وبرامج محو الأمية (بنظام التعاقد الحر).

وقالت إنها تثمن جدا "مبادرة حياة كريمة بلا أمية" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو 2020 بالقرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فى 143 قرية ضمن 11 محافظة.

وذكرت عبد العزيز، أنها متفائلة جدا بحملة (محو أمية مليون مواطن) التى أعلنت عنها الحكومة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة (حياة كريمة)، بما يسهم بشكل أسرع فى خفض نسب الأمية وخاصة بين النساء والفتيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أيضا أن القضاء على محو الأمية له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقضاء على العديد من المشاكل مثل الزيادة السكانية، وزواج القاصرات وزيادة معدلات الطلاق، والتفكك الأسرى، موضحة أن هناك علاقة طردية ما بين نسبة الأمية والفقر، وما بين الأمية والتمييز ضد المرأة تحديدا.