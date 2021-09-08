التعليم: 89.67% نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية فى الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعلم الفنى، اليوم الأربعاء نتيجة الدبلومات الفنية (نظام السنوات الثلاث - نظام السنوات الخمس) للدور الثانى للعام الدراسى 2020 - 2021، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالى الطلاب الناجحين 189.766 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 89.67%.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن إجمالى الطلاب الحاضرين قد بلغ 211.628 منهم 2.646 نظام السنوات الخمس، و208.982 نظام السنوات الثلاث، وكانت نسب النجاح على النحو التالى، مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث: التعليم الفنى الثانوى التجارى 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضى، التعليم الفنى الثانوى الفندقى 92.85%، ونسبة نجاح 98.28% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 15.63% عن العام الماضى، التعليم الفنى الثانوى الزراعى 83.60%، ونسبة نجاح 87.50% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 1.25% عن العام الماضى، والتعليم الفنى الثانوى الصناعى 93.84%، ونسبة نجاح 95.71% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 2.65% عن العام الماضى.

وأضاف أنه بالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية: هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول 3 مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين للدور الثانى من مدارس التكنولوجيا التطبيقية 35 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 85.71%، ونسبة نجاح 98.10% للدورين (الأول – الثانى)، وبالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج: بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى للدور الثانى 2405 طلاب وطالبات وبلغت نسبة النجاح 95.09%، ونسبة نجاح 98.49% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 2.44% عن العام الماضى.

وأوضح أنه بالنسبة لمدارس الإعداد المهنى: بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياته التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى للدور الثانى 32.900 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 86.98%، ونسبة نجاح 83.79% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 1.38% عن العام الماضى، وذكرت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بالدور الثانى بكافة النوعيات نظام السنوات الثلاث 187.120 طالبا وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 89.54%، ونسبة نجاح 92.74 للدورين (الأول والثانى) بزيادة مقدارها 4.26% عن العام الماضى.

وبالنسبة لمدارس التعليم الفنى (نظام الخمس سنوات): التعليم الفنى الثانوى التجارى 99.55%، ونسبة نجاح 99.79% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 0.27% عن العام الماضى، التعليم الفنى الثانوى الفندقى 98.86%، ونسبة نجاح 98.80% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 1.81% عن العام الماضى، التعليم الفنى الثانوى الزراعى 94.81%، ونسبة نجاح 93.72% للدورين (الأول – الثانى) بانخفاض مقداره 1.8% عن العام الماضى، والتعليم الفنى الثانوى الصناعى 97.92%، ونسبة نجاح 98.73% للدورين (الأول – الثانى) بانخفاض مقداره 0.39% عن العام الماضى، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بالدور الثانى بكافة النوعيات نظام السنوات الخمس 2646 طالبا وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 98.15%، ونسبة نجاح 98.98% للدورين (الأول – الثانى) بزيادة مقدارها 0.29% عن العام الماضى.

وبالنسبة لطلاب الدمج، بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين بمدارس التعليم الفنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى للدور الثانى 372 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 97.04%.