الحكومة: 290 مركز تطعيم لقاح كورونا فى 60 جامعة

جدة - نرمين السيد - استعرض الوزير، خلال اللقاء، موقف جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات التى سيتم من خلالها تنفيذ التكليف الخاص بتقديم اللقاح استعدادا للعام الدراسى الجديد، بواقع 290 مركز تطعيم فى 60 جامعة، تتوزع كالآتى: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه تم تقديم 154.523 جرعة بالجامعات حتى أمس، مُقسمة إلى 122.108 جرعة أولى، و32.424 جرعة ثانية، موضحا أن العاملين والطلاب بقطاع التعليم العالى حصلوا على 58.742 جرعة، بنسبة 38%، بينما العاملون فى المنظومة الصحية التابعون لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى حصلوا على 95.790 جرعة، ما يمثل 62% من إجمالى ما تم تقديمه من جرعات.

وعقب ذلك تطرق وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى موقف التنسيق والقبول بالجامعات خلال العام الدراسى الجديد، حيث استعرض أعداد الطلاب فى المرحلتين الأولى والثانية، وكذا عدد من لم يتقدم لتسجيل رغباته (المرحلة الثالثة)، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، مستعرضا الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، فى الشعبتين العلمى والأدبى.

وفى سياق متصل، أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى نظام التقدم واختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، لافتا إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية سجل 28.353 طالبا فى جامعات: الملك سلمان، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، والجلالة، وفى هذا الإطار استعرض الوزير نسب التقديم على الكليات فى الجامعات الأهلية المختلفة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه تم مؤخرا إدراج 3 جامعات مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى ليرتفع بذلك عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف إلى 23 جامعة.

ثم استعرض منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالى، مُسلطا الضوء على منظومة الجامعات الأهلية الدولية والتى تضم باقة متميزة من الكليات العلمية والتطبيقية، وتعتمد الدراسة بها على مجموعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والاستكشافية.

وفى هذا السياق أيضا تطرق الوزير إلى مبادرة الجامعات الأهلية المصرية "200 منحة لدراسة برامج حديثة لخريجى الجامعات المصرية"، والتى تقدم لها 377 طالبا، وتضم المبادرة برامج فى مجالات: العلوم الهندسية، وعلوم وهندسة الحاسبات، ومجال الصناعات التكنولوجية، والعلوم الأساسية المتقدمة، والزراعات الصحراوية، وعلوم المجتمع، والعلوم الإدارية والأعمال.

كما عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، وهى: جامعة المنوفية الأهلية، و جامعة حلوان الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة قناة السويس الأهلية، وجامعة جنوب الوادى الأهلية، وجامعة بنى سويف الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة بورسعيد الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية.

وفى سياق متصل، استعرض موقف المرحلة الثانية لإقامة الجامعات التكنولوجية والتى تشمل جامعات: برج العرب، وطيبة بالأقصر، وأسيوط، و6 أكتوبر، والسلام شرق بورسعيد، وطنطا، حيث بلغت معدلات التنفيذ فى عدد من هذه الجامعات مراحل متقدمة.

وتطرق الوزير كذلك إلى موقف إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تتمثل فى أفرع جامعات: الكندية، وكوفنترى، وهيرتفورد شاير، ومجمع الجامعات الأوروبية، والجامعة الألمانية الدولية.

وعرض موقف تنفيذ جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى90%، وكذا أشار إلى نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة من معهد بحوث الإلكترونيات الذى يضم: معمل النانو تكنولوجى، ومعمل الحوسبة السحابية، ومعمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل الروبوت، التحكم الآلى، ومعمل إنترنت الأشياء والمستشعرات، ومعمل قياسات الهوائيات، ومعمل تكنولوجيا التخلص من النفايات الإلكترونية.

وفى ختام اللقاء عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المدينة الفضائية المصرية، والذى بلغت معدلات تنفيذه 87%، وكذا تطرق إلى موقف أعمال مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.