بروتوكول تعاون بين مصر الخير وشركة القناة للسكر لتطوير 14 قرية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب إسلام سالم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر عن سعادته بتوقيع البرتوكول والذى يهدف إلى خدمة المجتمع المحيط والمناطق المجاورة لمصنع شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا.

وأوضح "سالم" أن البروتوكول يأتى ضمن الخطة الإستراتيجية التى تنفذها الشركة والتى تتبنى منهجاً واضحا ًفيما يخص مسؤوليتها المجتمعية وذلك للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع مبادئ رؤية مصر 2030.

وصرح الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، أن محافظة المنيا من أهم المحافظات نظراً لموقعها الاستراتيجى بقلب صعيد مصر ويقع بها أيضاً القرى الأكثر احتياجا، ملقيا الضوء على ما تلقاه صعيد مصر فى الآونة الأخيرة من اهتماماً خاصاً من القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، مضيفا: "دور الدولة وحده لا يكفى وعلى القطاع الخاص المساهمة فى التنمية وهذا ما نسعى لتحقيقه بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير".

فى سياق متصل، صرح محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، أن توقيع البروتوكول يهدف إلى خدمة المجتمع المحلى، وتحديداً المناطق المجاورة لمصنع السكر فى محافظة المنيا، مؤكدا أن البروتوكول يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى تنفذها مؤسسة مصر الخير، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتابع محمد عبد الرحمن، أن تكوين شراكة استراتيجية بين أطراف المجتمع والقطاع الخاص، يحصد فى النهاية ثماره ضمن أنشطة تنموية تهدف فى الأصل إلى تنمية الإنسان من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحاً أنه تطبيقاً لهذه الاستراتيجية سيتم تطوير كل المناطق الكائنة بمحيط مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا.

ونوه محمد عبد الرحمن، إلى أنه انطلاقاً من شعار مؤسسة مصر الخير والذى تنفذه منذ تأسيسها عام 2007 وهو "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، فإن المؤسسة تهتم بخدمة المجتمع والفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة الخدمات للمناطق المحرومة والنائية، مؤكداً على أن المؤسسة تعتبر من اوائل المؤسسات التنموية الشريكة فى تنفيذ المبادرات القومية التى تطلقها مؤسسة الرئاسة ووزارة التضامن الاجتماعى بهدف توفير حياة كريمة لجميع المصريين.

من جانبها، قالت سارة ياسين مسؤول الاتصال المؤسسى والمسؤولية المجتمعية بشركة القناة للسكر، إن شركة القناة للسكر سعداء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من أجل المساهمة فى إحداث تغيير ملموس بحياة الفئات الأكثر احتياجا، والعمل على خطط تنموية مستدامة يكون لها أثر إيجابى على المجتمع.

فيما صرحت المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أن التعاون مع شركة القناة للسكر وتطوير القرى المحيطة بمصنع الشركة بالمنيا إنما هو خطوة أولى من خطوات التعاون، مضيفة: "نتمنى استمرار الدعم التنموى لشركة القناة للسكر وكافة شركات القطاع الخاص حتى تتحقق التنمية الشاملة لكافة الأسر المستحقة فى مصر"، مؤكدة على أن القرى التى ستشهد التطوير من خلال البروتوكول هم 14 قرية منتشرة على مستوى الـ 9 مراكز لمحافظة المنيا، وهم قرى ( الجرنوس، بنى عبيد، التحرير، شلقام، قفاده، بلنصوره، قرية 1، بنى خالد، المعطن، قرية 4، بنى أحمد، الطيبة، طوخ، أبشادات).

تجدر الإِشارة إلى أن مؤسسة مصر الخير هى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصرى من توفير الحياة الكريمة فى جميع ربوع مصر وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة.

فيما تأسست شركة القناة للسكر لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر فى العالم على مساحة 240 فدان الذى يصل إنتاجيته إلى 950 ألف طن سكر أبيض عالى الجودة والذى يعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالكامل لتكون أول سلعة استراتيجية تحقق مصر بها الاكتفاء الذاتى، فضلا عن توفير فرص عمل دائمة لنحو 2500 مهندس وعامل بالإضافة إلى نحو 5000 فرصة عمل موسمية.