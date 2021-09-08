/649292/عايزني-البس-قصير-زوجة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمصر-الجديدة

«عايزني ألبس قصير».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «نرمين» 23 سنة، دعوى خلع ضد زوجها «حسام» 29 سنة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة

فستان بكوم

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 5 شهور، زواج صالونات، أنا متدينة وكل لبسي محترم وفساتين بكم، وهو واخدني على كدة أني لبسي كله كدة، تم الزفاف بعد سنة من الخطوبة، اتفقنا قبل الزواج على الا يتدخل فى اختياراتي، وحريتي الشخصية ولبسي، جاء ميعاد عيد ميلادي صدقتيي وطلبت منه أن يأتي معي الحفلة».

استهزأ بفستاني

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «نزلنا، وكنت لابسة فستان محتشم ومكنتش حاطة أي نوع من المكياج نهائي، راح قال لي زوجي أنتي مش حاطة أي حاجة في وشك ليه، الناس هتتخض من شكلك، مع أنه قبل الزواج شافني على حقيقة ومكنتش حاطة حاجة بردو، مردتش عليه، راح معايا عيد الميلاد وفي وسط الناس كلمني بطريقة وحشة جدًا بسبب فستاني المحترم، مما جعل جميع الناس في الحفلة يضحك عليا، وكان شكلى وحش واقل مني».

وأضافت نانسي : «وقالي بصي شوفي الناس لابسة ايه وأنتي لابسة أيه، انتي خليتي شكلي وحش قدام الناس بشكلك دة أكنك وحدة مضروبة»، فنهارت من العياط ومبقتيش شايفية قدامي، وذهب إلى منزل أسرتى، واشتكيت منه وحالى كان يصعب على أهلي، وانا خلاص مش عايزة اعيش معاه تانى، لانه مخفش على شكلى وكرمتي قدام الناس، ولجأت الي محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوي خلع ضده».