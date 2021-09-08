«وقعت من القطار»...مصرع عجوزة في كفر الشيخ

لقيت عجوزة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها خلال استقلالها القطار بمحطة دسوق فى كفر الشيخ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سيدة بعد سقوطها خلال استقلالها القطار فى كفر الشيخ

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، إخطارا بسقوط سيدة عجوزة خلال استقلالها القطار بمحطة دسوق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة لنقل الجثة لمشرحه مستشفى دسوق العام.

وأتضح أن السيدة تدعى حميدة محمد عبدالهادى تبلغ من العمر 63 عامًا، من منية الإشراف مركز فوة، وعلى الفور تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق اخر كشفت التحقيقات، أن واقعة السرقة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شخص يعمل بمركز صحى خاص «بدون ترخيص» كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح، وبتاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص، وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على (5 هواتف محمولة ومبلغ مالي) وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفي بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

الأمن العام

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة «4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية».

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة، لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن «الهواتف المحمولة المستولى عليها»، وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين.