قبل مستر أولمبيا..محمد هنيدي لبيج رامي:«شد حيلك يابطل..بنشجعك من دلوقتي»

/649298/قبل-مستر-أولمبيامحمد-هنيدي-لبيج-راميشد-حيلك-يابطلبنشجعك-من-دلوقتي

حرص الفنان الكوميدي محمد هنيدي على دعم الأبطال المشاركين في مسابقة مستر أولمبيا 2021 المقرر إنطلاقها في شهر أكتوبر المقبل بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، والذي كان من بينهم البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامى.

دوت الخليج يرصد رسالة هنيدي لبيج رامي قبل انطلاق مستر أولمبيا

محمد هندي لبيج رامي

نشر هنيدي صورة للبطل العالمي بيج رامي خلال خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلة: “شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا، انت وكل المصريين المشاركين السنة دى، بنشجعكم من دلوقتي”.

محمد هنيدي يتألق بفيلم الإنس والنمس

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان محمد هنيدي فيلمه الجديد «الإنس والنمس» التي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وكان جني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.

محمد هنيدي ينتظر عرض الجوهرجي

وينتظر هنيدي خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “الجوهرجي”، الذي يعد أول عمل سينمائي يجمع بينه وبين الفنان الكوميدي، محمد هنيدي بعد 15 سنة، منذ آخر فيلم قدماه معا تحت اسم "وش اجرام" ويجسد السعدني خلال أحداث العمل دور طبيب، ومن المقرر أن يبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لدوره، لكي ينتهي من تصويره في أقرب وقت.